Зобнин, Селихов и Литвинов не приехали со «Спартаком» на матч с ФК «Пари НН»

Трибуны перед матчем ФК «Пари НН» – «Спартак». Фото: Мария СОРОКИНА

Матч четвертого тура группового этапа Кубка России ФК «Пари НН» – «Спартак» начался 19 сентября в 17.15 в Нижнем Новгороде. Голкипер и два полузащитника «Спартака» на сегодняшнюю игру не приехали. Информация о составе столичного клуба размещена на сайте «Спартака».

В состав «Спартака» на матч с ФК «Пари НН» не вошли голкипер Александр Селихов, полузащитник Роман Зобнин и полузащитник Руслан Литвинов.

Напомним, по мнению главного тренера ФК «Пари НН» Сергея Юрана, нижегородской команде нужно отталкиваться от собственной игры, а не думать о сопернике. Играть нужно агрессивно и по-спортивному. А, если не убрать из головы «Спартак» и ромбик, то психологически будет тяжело.

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