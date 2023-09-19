Сергей Юран: Нужно убрать из головы «Спартак» и ромбик

Главный тренер ФК «Пари НН» Сергей Юран. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Главный тренер ФК «Пари НН» Сергей Юран высказался о предстоящем матче Кубка России с московским «Спартаком». По его мнению, команде нужно отталкиваться от собственной игры, а не думать о сопернике. Об это Сергей Юран рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам Сергея Юрана, сейчас в РПЛ нет клуба, от которого однозначно можно ожидать проигрыш. Играть нужно агрессивно и по-спортивному. А, если не убрать из головы «Спартак» и ромбик, то психологически будет тяжело.

Отметим, «Пари Нижний Новгород» сыграет со «Спартаком» сегодня, 19 сентября, в 17.15. Матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России пройдет в Нижнем Новгороде.

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