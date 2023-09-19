Гостиницу могут открыть в Главном ярмарочном доме Нижнего Новгорода

Нижегородская ярмарка. Фото: АНО «Центр 800»

В Главном ярмарочном доме Нижнего Новгорода может появиться гостиница. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Идеи по современному приспособлению Нижегородской ярмарки появились у архитекторов. Так, на втором и третьем этажах здания хотят разместить гостиницу. Кроме того, в здании Ярмарки могут появиться конгрессно-выставочный центр, рестораны и магазины.

– Главному ярмарочному дому в этом году исполняется 133 года и он – памятник федерального значения. Поэтому любые изменения в нем могут происходить только после технического обследования здания и подготовки проектно-сметной документации, – отметили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее мы сообщали о том, что генеральным директором АО «Нижегородская ярмарка» назначена Елизавета Зубакина. С 2019 года она отвечала за стратегическое развитие предприятия. Результатом ее работы стало увеличение числа проводимых на ярмарке мероприятий в два раза, число посетителей выросло до 300 тысяч человек в год.

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