Елизавета Зубакина назначена генеральным директором АО «Нижегородская ярмарка». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Елизавета Зубакина назначена генеральным директором АО «Нижегородская ярмарка». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Елизавета Зубакина в команде сотрудников ярмарки человек не новый. С 2019 года она отвечала за стратегическое развитие предприятия. Результатом ее работы стало увеличение числа проводимых на ярмарке мероприятий в два раза, число посетителей выросло до 300 тысяч человек в год.

Как сообщалось ранее, Максим Соловьев, возглавлявший ярмарку последние четыре года, ушел с поста генерального директора. Он продолжит работу в другом проекте – каком, пока не сообщается.

Справка «КП»

Елизавета Зубакина родилась в Нижнем Новгороде 1 июня 1985 года. Окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности «Журналистика». Более 11 лет работала в Приволжском представительстве ИД «Коммерсантъ», с 2014 года – в должности директора по развитию. С октября 2019 года – директор по стратегическому развитию АО «Нижегородская ярмарка».