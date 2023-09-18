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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:37

Елизавета Зубакина назначена генеральным директором АО «Нижегородская ярмарка»

Ранее она отвечала за стратегическое развития ярмарки
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Елизавета Зубакина назначена генеральным директором АО «Нижегородская ярмарка».

Елизавета Зубакина назначена генеральным директором АО «Нижегородская ярмарка».

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Елизавета Зубакина назначена генеральным директором АО «Нижегородская ярмарка». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Елизавета Зубакина в команде сотрудников ярмарки человек не новый. С 2019 года она отвечала за стратегическое развитие предприятия. Результатом ее работы стало увеличение числа проводимых на ярмарке мероприятий в два раза, число посетителей выросло до 300 тысяч человек в год.

Как сообщалось ранее, Максим Соловьев, возглавлявший ярмарку последние четыре года, ушел с поста генерального директора. Он продолжит работу в другом проекте – каком, пока не сообщается.

Справка «КП»

Елизавета Зубакина родилась в Нижнем Новгороде 1 июня 1985 года. Окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности «Журналистика». Более 11 лет работала в Приволжском представительстве ИД «Коммерсантъ», с 2014 года – в должности директора по развитию. С октября 2019 года – директор по стратегическому развитию АО «Нижегородская ярмарка».