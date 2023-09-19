Свыше 25 тысяч болельщиков ожидается на матче ФК «Пари НН» – «Спартак»

Стадион «Нижний Новгород». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На матче ФК «Пари НН» – «Спартак» ожидается 25 - 30 тысяч болельщиков. При этом трибуны стадиона вмещают 45 тысяч человек. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в клубе.

19 сентября в Нижнем Новгороде состоится матч четвертого тура группового этапа Кубка России. Начнется игра в 17.15.

По данным ФК«Пари НН», гостевой сектор для столичного клуба на сегодня не предусмотрен. За пару часов до игры на сайте стадиона «Нижний Новгород» свободные места остались лишь в нескольких секторах.

Напомним, главный тренер ФК «Пари НН» Сергей Юран высказался о предстоящем матче Кубка России с московским «Спартаком». По его мнению, команде нужно отталкиваться от собственной игры, а не думать о сопернике.

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