Нижегородская область стала «Регионом года» на ярмарке современного искусства

Нижегородская область на ярмарке молодого современного искусства blazar. Фото: телеграм-канал Олега Берковича

Нижегородская область стала «Регионом года» на ярмарке молодого современного искусства blazar. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора Олег Беркович.

С 21 по 24 сентября в Москве на ярмарке blazar Нижегородская область займет специальный стенд. На нем и будет представлен проект «Регион года».

Нижегородскую область представляют Ваца, Екатерина Рыблова, Никита Этогде, Анна Нистратова, Лев Кайс и куратор Александр Курицын.

– Ярмарка blazar поддерживает молодых, талантливых и независимых художников. Мы сейчас задаём тренды поддержки креативного сообщества. Статус «Регион года» – одно из подтверждений наших успехов, – отмечает Олег Беркович.

Напомним, губернатор Глеб Никитин призвал жителей региона проголосовать за Нижегородскую область на всероссийском туристическом конкурсе Russian Traveler Awards 2023.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен