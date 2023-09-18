Нижегородская область представила семь проектов на конкурсе Russian Traveler Awards. Фото: АНО "Центр 800"

Губернатор Глеб Никитин призвал жителей региона проголосовать за Нижегородскую область на всероссийском туристическом конкурсе Russian Traveler Awards 2023. Соответствующий пост он разместил у себя в телеграм-канале.

Нижегородские достопримечательности и проекты представлены в семи номинациях:

- Культурно-исторический объект: «Заповедные кварталы» — исторический район деревянной застройки

- Народный промысел: Казаковская филигрань

- Национальное блюдо / Продукт: Ярмарочные пирожки «на один укус»

- Природный объект: Озеро Тосканка

- Фестиваль / Праздник: День молодёжи 2023 в Нижнем

- Экомаршрут: Экотропа «Копорье»

- Туристический маршрут: Экскурсии на судне на подводных крыльях «Валдай 45Р»

Голосование продлится на сайте премии до 31 октября – для того, чтобы отдать свой голос за тот или иной проект, необходимо авторизоваться через одну из соцсетей.

Всероссийская туристическая премия Russian Traveler Awards проходит ежегодно. В прошлом году Нижегородская область одержала победу в четырех номинациях. В номинации «Культурно-исторический объект/музей» победили культурные пространства «Пакгаузы на Стрелке», среди «Национальных блюд» - городецкий пряник, золотая хохлома стала лидером «Народных промыслов», а озеро Светлояр одержало победу в номинации «Природные объекты».