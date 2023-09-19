Восемь ярмарок «Покупайте нижегородское» пройдет в регионе 21-24 сентября. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Предприниматели и самозанятые региона на текущей неделе представят свою продукцию на ярмарках «Покупайте нижегородское» в восьми муниципалитетах. Нижегородцы смогут приобрести сельхозпродукцию, товары ручной работы, изделия народных промыслов и многое другое.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, бесплатные торговые места производителям предоставляют администрации районов в рамках программы государственной поддержки местных производителей.

«Поддержка малого бизнеса региона – ключевая задача нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Очень важно содействовать предпринимателям и самозанятым, в том числе и из отдаленных районов области. Ярмарки «Покупайте нижегородское» позволяют разнообразить рынок местных продуктов, дают возможность производителям сэкономить на торговых местах, а покупателям – приобрести товары по ценам производителей», - рассказал министр.

Ярмарки пройдут в следующих муниципалитетах:

21 сентября – Вознесенский муниципальный округ, с.Полховский Майдан, ул. Ленина, (площадь кинотеатра), ярмарка приурочена к Дню села;

22 сентября - Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул.Карла Маркса (между сквером «Молодежный» и детской площадкой), осенняя выставка - ярмарка сельхозпродукции «Ковернинское подворье»;

22 сентября - Варнавинский муниципальный округ, р.п. Варнавино, пл. Советская, торговая сельскохозяйственная ярмарка местных производителей, «Морозко урожай взрастил – всех в гости пригласил»;

23 сентября - Гагинский муниципальный округ, с.Гагино, ярмарка приурочена к Дню района;

23 сентября - Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово, ул.Советская, д.26, ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции;

23 сентября – Первомайский муниципальный округ, г.Первомайск, пл.Ульянова, д.2, ярмарка приурочена к Дню города Первомайск;

24 сентября - Вачский муниципальный округ, р. п. Вача, ул. 1 Мая, торговая площадь АО «Вачский Торжок», сельскохозяйственная ярмарка;

24 сентября - городской округ город Бор, г.Бор, ул. Пушкина, д.76, площадь рядом со зданием ГБУ НО «УМФЦ», ярмарка приурочена к Дню памяти Сергия Радонежского.