Объем ремонта дорог по нацпроекту в Вознесенском районе увеличился в пять раз в 2023 году

Объем ремонта дорог по нацпроекту в Вознесенском округе Нижегородской области в 2023 году увеличился в 5 раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объем ремонта дорог в Вознесенском муниципальном округе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году увеличился в пять раз по сравнению с 2022 годом и составил 68,5 км. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона (ГКУ НО «ГУАД»).

В целом на реализацию дорожной кампании текущего года в муниципалитете направлено 1,255 млрд рублей. Специалисты восстанавливают 10 участков, в том числе несколько – на дороге Выкса-Вознесенское-Сатис, пять – в Бутаковском сельсовете, где работы уже завершились, отрезок дороги Вознесенское-Куриха-Сарма.

«Улучшение состояния дорог положительно скажется на качестве жизни в нашем округе: люди смогут с комфортом добираться в районный центр из близлежащих сел, доезжать до социальных объектов. Кроме того, мы с радостью примем туристов, которые едут в наш округ, чтобы ознакомиться с уникальной полховско-майданской росписью», - рассказал глава Вознесенского муниципального округа Иван Мартынов.

Так, в Бутаковском сельсовете Вознесенского муниципального округа закончился ремонт почти 23 км дорог. На приведение в нормативное состояние пяти участков здесь направлено 322 млн рублей.

«Мы решили комплексно подойти к ремонту дорог и почти все сделать за один раз. Подъезд к селу Бутаково и дорога Бахтызино – Борки практически являются дублером дороги Выкса – Вознесенское – Сатис. По ним можно, не заезжая в административный центр, выехать на трассу, которая ведет в Мордовию и Рязань. А многие жители Вознесенского ежедневно ездят на работу в Саров и Арзамас. Не говоря уже о пути до больницы, школы, детского сада, который проходит по отремонтированным участкам дорог», - рассказал и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Андрей Лежнин.

В Бутаковском сельсовете также отремонтировали подъездные дороги к деревне Абашево, селам Княжево и Девлетяково. В планах на следующий год – ремонт подъезда к селу Новоселки.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Он включает в себя федеральные проекты «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Автомобильные дороги Минобороны России», «Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети».