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НовостиОбщество19 сентября 2023 7:49

Высокая пожароопасность ожидается в Нижегородской области с 20 по 25 сентября

Неблагоприятному явлению присвоен четвертый класс пожарной опасности
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Высокая пожароопасность ожидается в Нижегородской области.

Высокая пожароопасность ожидается в Нижегородской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается в Нижегородской области в период с 20 по 25 сентября. Неблагоприятному явлению присвоен четвертый класс пожарной опасности из пяти возможных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с высокой пажароопасностью повышается риск возникновения лесных пожаров, а огонь легко может распространиться на села и деревни.

ГУ МЧС рекомендует нижегородцам быть предельно осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, по данным сервиса Яндекс.Погода, в ближайшие дни потеплеет до +24 градусов, осадков не прогнозируется, хотя временами будет пасмурно.

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