На этой неделе нижегородцев ожидают солнечные дни. Фото: "АНО Центр 800".

Вопреки ожиданиям «бабье лето» не хочет покидать наш регион. Нижегородцы задаются вопросом, когда в городе включат отопление, и уже достают припрятанные с весны тепловые пушки и калориферы. На самом деле, для отопительного сезона еще рановато. По данным сервиса Яндекс.Погода, в ближайшие дни потеплеет до +24 градусов, осадков не прогнозируется, хотя временами будет пасмурно. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 18 по 22 сентября.

В понедельник днем ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха составит до +16 градусов. Ночью в небе прояснится, а столбики термометров покажут от +6 до +10 градусов.

Утро следующего дня порадует ясной погодой. В ранние часы ожидается захолаживание до +5 градусов, однако постепенно воздух прогреется до +14. В обеденные часы вновь ожидается до +16 градусов, а вечером в районе +10...+14. Ночью небо заволокут облака, температуры прогнозируются в районе +9...+12 градусов.

20 сентября уже в утренние часы разогреет до +21 градуса, ожидается комфортная малооблачная погода. Днем будет еще теплее — до +24. Возможен умеренный юго-западный ветер со скоростью до 5,5 метров в секунду. Ближе к ночи ожидается пасмурная погода, но обойдется без осадков. Комфортные температуры сохранятся даже после полуночи — столбики термометров покажут до +18 градусов.

Пасмурная погода сохранится и в четверг. Температура воздуха начнет снижаться. До обеда ожидается не более +17 градусов, в течение дня до +21, а ночью от +14 до +15. Дождя не будет.

В пятницу в течение дня облачно с прояснениями, температурный фон схожий с четвергом — днем до +22 градусов, а ночью в районе +15.

В выходные теплая погода сохранится. Ожидается, что воздух прогреется до +25 градусов.