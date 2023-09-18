Организаторы фестиваля STADIUM Fest назвали причину возникшей давки на входе. Фото: Валерия Мизуллина.

В Нижнем Новгороде не утихают споры в связи с возникшей давкой перед входом на фестиваль STADIUM Fest. Напомним, вечером 16 сентября тысячи человек купили билеты и пришли посмотреть на «главное событие осени», и к назначенному часу у входов образовалась серьезная давка. Некоторые сообщают, что простояли с 16:00 до 22:00, но так и не смогли попасть на выступление артистов Macan и Goro, потому что простояли в ожидании перед закрытым турникетом. И вот теперь организаторы объяснили причину произошедшего инцидента.

- Начало запуска людей на площадку был обозначен заранее — 18:00. Он происходил в порядке живой очереди. Каждый человек решал самостоятельно, во сколько ему прибыть на площадку, поэтому до 18:00 мы не несем ответственности за ожидание, - пояснили они в своей группе вконтакте. - Но за время после 18-ти часов с себя ответственности не снимаем. До сих пор работаем над ситуацией и запросили видео с камер видеонаблюдения.

По предварительным данным, главной причиной стало то, что многие зрители пришли на фестиваль с поддельными билетами.

- Основной причиной на первом гейте стало то, что большое количество людей проходили с недействительными билетами и пытались обманным путем проникнуть на площадку. Турникетов было достаточно, чтобы запустить большое количество людей максимально оперативно, но на каждом из них находились недобросовестные люди, - пояснили организаторы. - В 19:20 служба безопасности пошла нам на встречу и отменила запуск по турникетам, билеты проверялись в ускоренном режиме и за 25 минут мы запустили всех желающих.