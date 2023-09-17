«Простоять в очереди три часа, чтобы не увидеть ничего!»: нижегородцы возмущены организацией фестиваля, прошедшего на стадионе «Нижний Новгород»

У турникетов нижегородского стадиона в этот вечер образовались огромные очереди. Фото: Валерия Мизуллина.

Посетители остались недовольны организацией музыкального фестиваля STADIUM Fest 2023, который состоялся на стадионе «Нижний Новгород» вечером 16 сентября. Тысячи человек купили билеты и пришли посмотреть на «главное событие осени», и к назначенному часу у входов образовалась серьезная давка. Некоторые сообщают, что простояли с 16:00 до 22:00, но так и не смогли попасть на выступление артистов Macan и Goro, потому что простояли в ожидании перед закрытым турникетом. Возмущению посетителей не было предела, они жаловались на ужасную организацию и требовали вернуть деньги.

- Почему не пускают? Стоим полтора часа. Половина фестиваля прошла. Прошу вернуть средства за два билета. Первый раз вижу такое скотское отношение к зрителям. Причину не объясняют, концерт идет, - написала Мария П. в соцсетях.

Нижегородцы простояли у турникетов несколько часов. Фото: Валерия Мизуллина.

С ней согласна и Юлия Г, которая простояла в ожидании три часа. Девушка попала на концерт, но впечатления были испорчены:

- К людям отнеслись просто по-свински! Полное неуважение! Простоять в очереди три часа, чтобы не увидеть ничего! Все телефоны организаторов были отключены, турникеты не работали! Фанзоной и столами закрыли весь вид на сцену, которая и так была далеко! Вывод: хотели организаторы только приподнять бабла с этого мероприятия. На середине концерта все стали расходиться не дослушав Macan, потому что просто устали! Верните пожалуйста ребятам, детям, кто не прошел, деньги за концерт и мне на массаж моих ног!

Люди пишут, что в течение часа был открыт только один турникет, затем открыли еще два, а за час до завершения концерта было открыто четыре и более. Некоторые решили отказаться от посещения еще до начала концерта, и начали предлагать свои билеты в соцсетях. Но даже те, кто в этот вечер все-таки попал на площадку, остались не очень довольны выступлениями.

- Почему Артисты так мало выступают? За такую сумму было проще сделать полноценный концерт, а не выступление на полчаса где Андрей даже не распоется и сможет спеть не все треки как на обычных концертах, - поделился впечатлениями посетитель концерта Олег Л.

Организаторы на все претензии ответили кратко:

- Видим сообщения. Проверяем информацию и разбираемся в ситуации на площадке.