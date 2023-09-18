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НовостиОбщество18 сентября 2023 11:20

ОСК представила модель круизного лайнера «Карелия», который будут строить в Нижнем Новгороде

Три судна построят на заводе «Красное Сормово»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) презентовала модель круизного пассажирского лайнера «Карелия» на международной выставке «Нева – 2023». Об этом сообщает ТАСС.

Судно, которое сможет ходить как по рекам, так и по морям, рассчитано на 183 пассажиров. Оно будет представлять собой большой плавучий отель экстра-класса. На борту разместиится ресторан с VIP-зоной и верандой, бар, музыкальный салон, винная библиотека, спа-зона с сауной и хаммамом, тренажерный зал, магазин и даже бассейн.

Строительством "Карелии" займется нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово». Его создадут по оптимизированному проекту PV300, по которому уже был построен лайнер «Мустай Карим», ставший первым круизным лайнером, построенным в России за последние 60 лет.

Всего на «Красном Сормове» будет построено три таких судна.