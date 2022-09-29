Нижегородский завод «Красное Сормово» построит три круизных судна «Карелия»

Три круизных судна проекта «Карелия» будут собраны на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте завода.

Работы будут вестись по заказу компании «ВодоходЪ» при поддержке Правительства РФ и ГТЛК. Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, строительство гражданских судов поможет обновить флотилию страны и нарастить объемы пассажирских перевозок, но для этого нужна поддержка со стороны государства.

- Правительство выделило 15 млрд рублей на запуск строительства семи судов гражданского флота. Часть этой суммы будет направлена на финансирование трех круизных судов проекта «Карелия». Это разработка конструкторского бюро «Вымпел», а строиться суда будут на заводе «Красное Сормово» - подчеркнул он.

В свою очередь, герндиректор «Красного Сормова» Михаил Першин заметил, что верфь полностью готова для строительства таких судов. Кроме того, все нюансы работы обсуждаются с заказчиком с начала года.

- Суда будут построены по оптимизированному проекту PV300 (по этому проекту строился лайнер «Мустай Карим»). «Карелия» в отличие от теплохода «Мустай Карим» рассчитана на 180 пассажиров и по уровню комфорта туристов на борту будет соответствовать лучшим мировым круизным судам. Суда этого типа смогут ходить и по неглубоким рекам, что расширяет сферу их применения», - добавил он.