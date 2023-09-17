В состав "Пари НН" входят 15 баскетболистов. (На фото игроки Евгений Бабурин и Михаил Беленицкий). Фото: Мария СОРОКИНА

БК «Пари НН» завершил комплектование к новому сезону. Об этом порталу sports.ru рассказал президент клуба Сергей Панов. Соответственно, новых подписаний в этом сезоне ожидать не следует:

- Мы завершили комплектование состава на новый сезон. Насколько я доволен селекцией? На 100%. Всех кого хотели, всех заполучили.

Напомним, в межсезонье в состав «черно-белых» перешли игроки Гленн Кози, Павел Ганькевич, Александр Зечевич, Алекса Новакович, Тимофей Рудовский и Сергей Зоткин, Владимир Ивлев и Андрей Воронцевич. Обновленный состав «Пари НН» представили на торжественном мероприятии, посвященном старту нового баскетбольного сезона в Нижнем Новгороде. В настоящее время в составе нижегородцев числится 15 спортсменов.