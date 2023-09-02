Обнять Ганькевича и съесть по бургеру с Бабуриным: как прошел праздник баскетбола Нижнем Новгороде

Праздник баскетбола состоялся в Нижнем Новгороде 2 сентября. Фото: Мария СОРОКИНА

Большой баскетбольный праздник состоялся в Нижнем Новгороде в субботу, 2 сентября. На площадке перед Горадромом прошли баскетбольные состязания в рамках «Оранжевого мяча» и юношеского турнира 3х3. Мальчики и девочки, юноши и девушки из разных городов области приехали показать, как ловко они научились управляться с баскетбольным мячом за этот год.

В перерыве между состязаниями случилось наиболее лакомое событие для всех нижегородских любителей баскетбола — презентация обновленного состава БК «Пари Нижний Новгород».

Любители баскетбола с нетерпением ждали презентации обновленного состава "Пари НН". Фото: Мария СОРОКИНА

В нарушение традиции первыми на сцену вышли представители тренерского штаба. Затем клуб представил своих врачей, массажистов и менеджеров чья работа обычно остается в тени, но так важна для успеха команды. Вместе с ними на сцену поднялся гендиректор клуба Михаил Вельмужов.

Бурными аплодисментами зрители встретили «старичков» команды Александра Ганькевича, Драгана Апича, Александра Чадова, Дмитрия Хвостова, Ивана Стребкова Михаила Беленицкого и капитана команды Евгения Бабурина. Некоторые из них носили черно-белую форму только один сезон, но все равно успели стать любимыми игроками нижегородских болельщиков.

- Я очень рад, что так много людей пришло поддержать наших новеньких и «стареньких». Сегодня отличная погода для игры в стритбол и для того, чтобы провести время вместе, встретить старых и новых знакомых. Наслаждаемся этим днем и все вместе ждем нового сезона, - сказал главный старожил команды Евгений Бабурин, обращаясь к болельщикам. Этот сезон для 36-летнего защитника станет уже 15-м и, многие надеются, не последним.

Появления новичков «Пари НН» не пришлось долго ждать. Свои джерси с символикой клуба получили Гленн Кози, Павел Ганькевич, Александр Зечевич, Алекса Новакович, Тимофей Рудовский и Сергей Зоткин.

Сергей Зоткин получил джерси "Пари НН". Фото: Мария СОРОКИНА

Владимир Ивлев вернулся в нижегородский клуб. Фото: Мария СОРОКИНА

Кроме того, после длительного перерыва в нижегородский клуб вернулись Владимир Ивлев и Андрей Воронцевич. Последний, к слову, отметил, что от УНИКСа ему поступало предложение продлить контракт, но судьба распорядилась так, что теперь он снова в составе «черно-белых», и это даже к лучшему:

- Мне всегда лестно и по сердцу приятно, что после каждого матча команда и болельщики друг другу салютуют: «Вперед за Нижний!». Это дорогого стоит. Для меня это как подпитка и мотивация для роста. Мне кажется, в Нижнем нет ни одного равнодушного к своей команде.

Также спортсмен заметил, что Нижний Новгород вполне себе баскетбольный город, здесь раскрылись многие звезды российского баскетбола:

- Школа «Нижнего Новгорода» и школа Зорана Лукича дали нашей стране много хороших российских баскетболистов. Для меня один из самых лучших показателей — это, прежде всего, молодежь, которую мы поднимаем. Хочется видеть больше российских имен и Нижний Новгород тому самый лучший пример.

Сразу после официальной части ведущий мероприятия призвал всех «обнять Ганю и съесть по бургеру с Бубой». Баскетболисты также отреагировали на этот призыв — спустились со сцены и приступили к автограф-сессии. Удивительно, но одинаково длинные очереди выстроились ко всем игрокам, кто выходил в этот день на сцену, а в числе желающих сфотографироваться с кумирами оказались и участники молодежных турниров.

Александра Ганькевича окружила толпа поклонников. Фото: Мария СОРОКИНА

Новобранец "Пари НН" Андрей ВЫоронцевич также активно раздавал автографы. Фото: Мария СОРОКИНА