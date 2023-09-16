Подрядчика для ремонта памятника Ленину за 1,37 млн рублей ищут в Сарове

Фото: Из проектной документации, опубликованной на портале госзакупок.

В Сарове ведётся поиск подрядчика, который займется ремонтом памятник Ленину на одноименной площади. Работы по приведению постамента в порядок должны завершить к 11 декабря 2023 года. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Сбор заявок на участие стартовал 14 сентября. Начальная стоимость контракта составляет 1,37 миллиона рублей, которые выделят из городского бюджета. Итоги аукциона планируется подвести 25 сентября. Данный конкурс объявил департамент городского хозяйства администрации Сарова.

Напомним, что 22,1 млн рублей похитил подрядчик при выполнении благоустройства парка в Сарове. Как отмечается, в мае 2021 года был заключен муниципальный контракт с компанией «Успенское». Фирма должна была провести благоустройство детского парка по улице Сосина в Сарове. До сентября подрядчик предоставлял в министерство финансов фиктивные договоры субподряда с другой организацией, для того, чтобы получить аванс.