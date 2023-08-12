22,1 млн рублей похитил подрядчик при благоустройстве парка в Сарове Фото: Даниил ОПАРИН

22,1 млн рублей похитил подрядчик при выполнении благоустройства парка в Сарове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как отмечается, в мае 2021 года был заключен муниципальный контракт с компанией «Успенское». Фирма должна была провести благоустройство детского парка по улице Сосина в Сарове. До сентября подрядчик предоставлял в министерство финансов фиктивные договоры субподряда с другой организацией, для того, чтобы получить аванс.

По информации ведомства, компания не исполнила свои обязательством, а руководитель похитил бюджетные средства в размере 22,1 млн рублей. Прокуратура направила документы в органы предварительного расследования и в итоге было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Теперь расследование контролирует прокуратура.

Добавим, что работы по благоустройству парка завершены. Они были выполнены по национальному проекту «Жилье и городская среда».