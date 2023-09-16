Сельскохозяйственная ярмарка «Городские сезоны» проходит в Нижнем Новгороде

Сельскохозяйственная ярмарка «Городские сезоны» впервые открылась в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сельскохозяйственная ярмарка «Городские сезоны» впервые проходит в Нижнем Новгороде в эти дни. Площадка открыта на площади Советской по 17 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь нижегородцы могут купить продукцию местных производителей: мед, молочные продукты, мясо, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также на ярмарке представлен большой выбор непродовольственных товаров местных мастеров: плетенные изделия, валенки, мыло, глиняную и деревянную посуду. Все товары изготавливается из натуральных компонентов.

– На подобной ярмарке первый раз. Мне все очень нравится: красиво, стильно, качественно. Приобрела адыгейский сыр и колбасную продукцию. Думаю, что цены ниже, выгодно приобретать товары на таких ярмарках, – поделилась впечатлениями нижегородка Елена Ноздрякова.

Подобные ярмарки планируется провести в каждом районе Нижнего Новгорода.

Напомним, что с января по июль 2023 года пищевые предприятия Нижегородской области нарастили производство на 11,3%. Так, в регионе увеличились объемы производства мяса – на 13,7%, колбасных изделий – на 12,8%, молока – на 13,3%, сливочного масла – на 32,4%, сыров и творога – на 40,2%, плодовоовощных консервов – на 16,9%, хлебобулочной продукции – на 23,1% и кондитерских изделий – на 4,7%.