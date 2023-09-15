Число вакансий в Нижегородской области выросло на 46% за год. Фото: Василий Вахрин

Число вакансий в Нижегородской области за год выросло на 46%. Такие данные приводит платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Согласно исследованию сайта, в августе 2023 года регион побил рекорд по количеству активных вакансий: в Нижегородской области была размещена 31 тысяча объявлений о работе. Это в два раза больше, чем два года назад и почти вполовину больше, чем в прошлом году.

- На Нижегородскую область сегодня приходится 2% от всех вакансий в России и 14% вакансий Приволжского федерального округа, - говорится в исследовании.

Больше всего объявлений работодатели размещают в сфере продаж, производства, строительства и недвижимости, транспорта и логистики, административного персонала и информационных технологий. При этом спрос на сотрудников в сфере «Безопасность» упала почти на треть.

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