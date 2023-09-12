Опубликован Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде назван топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий сентября. Об этом сообщает сервис SuperJob, специалисты которого проанализировали 167 тысяч объявлений о работе в крупнейших городах Росси.

В ряде регионов зарплатные топы возглавили вакансии для врачей. В Москве, Перми, Красноярске, Краснодаре и Омске верхние строчки заняли вакансии для стоматологов и анестезиологов-реаниматологов. Им предлагают зарплату от 150 до 300 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде самым заманчивым предложением сентября оказалась вакансия старшего менеджера по федеральным продажам – работодатель готов платить такому сотруднику от 300 тысяч рублей в месяц. В обязанности менеджера входит продажа телекоммуникационных услуг крупному, среднему и малому бизнесу.

На втором месте – вакансия программиста «1С» с зарплатой от 200 тысяч рублей. За эти деньги соискателю обещают пятидневную рабочую неделю, корпоративный транспорт и связь и компенсация ГСМ. Опыт кандидата на подобной должности должен начинаться от трех лет.

Замыкает тройку лидеров вакансия менеджера по продажам мебели с зарплатой 160 тысяч рублей. В обязанности сотрудника входят консультация заказчиков в фирменном салоне, создание дизайн-проектов, подготовка документации, работа с кассой, выполнение ежемесячных планов и так далее.

На четвертом и пятом месте находится вакансия консультанта «1С» и программиста «1С» соответственно. Консультант может рассчитывать на зарплату от 120 до 200 тысяч рублей, а программист - от 120 до 150 тысяч.