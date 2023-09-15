Никитин раскритиковал работу комментатора на матче «Торпедо»

Губернатор раскритиковал комментатора КХЛ-ТВ. Фото: Тг-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин резко высказался о работе комментатора КХЛ-ТВ на матче «Торпедо» - «Куньлунь РС». По его словам, комментатор вел себя непрофессионально — использовал неподходящие слова применительно к нижегородской команде и болел за ее соперника:

- Комментатор через слово называл нас «волжанами», откровенно страдал за Куньлунь. Прямым текстом. Трагедия в голосе. «Как же обидно, что Куньлунь опять проиграет…».

Ну это же невозможно слушать!!! К эфирам стоит готовиться, мы не волжане, мы - нижегородцы, торпедовцы…

Глава региона попросил впредь ставить на матчи «Торпедо» более подготовленных комментаторов, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Напомним, игра состоялась в «Нагорном» в минувший четверг, 14 сентября. Нижегородская команда одержала уверенную победу со счетом 5:2, три шайбы забросил Максим Летунов.

Губернатор, наблюдавший за ходом матча, находясь в столице, остался под впечатлением от действий торпедовцев:

- Кто смотрел матч? Ну, это прямо лучшая победа… 50/17 по броскам, 21/10 – время в атаке. В нашу пользу. 0:2 проигрываем после двух периодов, но кто-то сомневался??? Ребята просто молодцы!