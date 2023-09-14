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НовостиСпорт14 сентября 2023 18:43

Хет-трик Летунова принес пятую победу нижегородскому «Торпедо»

Счет встречи составил 5:2
Мария СОРОКИНА
Хоккеисты "Торпедо" обыграли "Куньлунь РС".

Хоккеисты "Торпедо" обыграли "Куньлунь РС".

Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 5:2 одолела «Куньлунь РС» в домашнем матче КХЛ. Свои шайбы в ворота гостей положили Андрей Белевич, Василий Атанасов, и Николай Коваленко. Максим Летунов оформил хет-трик.

У гостей дублем отметился Девин Броссо.

В настоящее время нижегородская команда возглавляет турнирную таблицу западной конференции. Ближайшая домашняя игра состоится 20 сентября с подмосковным «Витязем». Хоккейный поединок на льду «Нагорного» начнется в 19:30.