Хет-трик Летунова принес пятую победу нижегородскому «Торпедо»

Хоккеисты "Торпедо" обыграли "Куньлунь РС". Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 5:2 одолела «Куньлунь РС» в домашнем матче КХЛ. Свои шайбы в ворота гостей положили Андрей Белевич, Василий Атанасов, и Николай Коваленко. Максим Летунов оформил хет-трик.

У гостей дублем отметился Девин Броссо.

В настоящее время нижегородская команда возглавляет турнирную таблицу западной конференции. Ближайшая домашняя игра состоится 20 сентября с подмосковным «Витязем». Хоккейный поединок на льду «Нагорного» начнется в 19:30.