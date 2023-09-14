Перекрытие площади Свободы продлили до 15 октября. ФОТО: телеграм-канал "Метро НН"

Перекрытие для транспорта площади Свободы в Нижнем Новгороде продлили до 15 октября. Это связано с продолжающимся строительством новой станции метро. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова.

- В соответствии с постановлением администрации Нижнего Новгорода, временное прекращение движение транспорта по площади Свободы будет продлено до 23:59 15 октября, - рассказала Ирина Сухова. – Это ограничение затронет участок площади Свободы, улице Максима Горького (на участке от улицы Ошарской до улицы Ижорской), улице Ошарской напротив дома № 164 по улице Максима Горького, улице Варварской (на участке площади Свободы до улицы Володарского), улице Ванеева напротив дома №1. Все время действия этого ограничения будет действовать временная схема движения общественного транспорта.

Напомним, ранее мы писали, что обходные пути для пешеходов сделали на площади Свободы. Обойти стройплощадку можно вдоль здания «Росатома» от Ошарской до Варварской, а с противоположной стороны площади – от ТЮЗа до Ванеева и сквера имени 1905 года. Кроме того, на некоторых участках для передвижения были установлены специальные «мостки».