«Валдаи» стали производить на треть быстрее

Сейчас на предприятии ведется строительство пяти судов «Метеор 120Р», двух судов «Валдай 45Р» и двух судов на воздушной подушке. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Время изготовления судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» в нижегородском ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева сократилось почти на треть. Это стало возможным благодаря инструментам нацпроекта «Производительность труда».

Внедрять бережливые технологии здесь начали еще в 2020 году. Благодаря этому выработка при производстве возросла на 50%, и производственные показатели постоянно растут.

- С прошлого года выработка на предприятии увеличилась почти на 15 процентов, - рассказал министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов. - Также существенно выросла скорость изготовления судов «Валдай 45Р». Если в 2021 году полный цикл - от закладки до спуска на воду - занимал шесть месяцев, то теперь - всего четыре.

Сейчас на предприятии ведется строительство пяти судов «Метеор 120Р», двух судов «Валдай 45Р» и двух судов на воздушной подушке.

Напомним, в августе в Нижегородской области состоялось выездное совещание Совета Госдумы, посвященное развитию речного пассажирского транспорта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо развивать пассажирские речные перевозки между регионами Волжского бассейна. Для этого регионам потребуется по 5-6 скоростных судов.