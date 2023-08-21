Сделать доступные цены и перейти на отечественные детали: Вячеслав Володин озвучил идеи по развитию пассажирского судоходства на Волге

Вячеслав Володин посетил Чкаловск 21 августа. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Нижегородскую область. 21 августа политик побывал на территории Центрального Конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева, которое находится в Чкаловске. При участии полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова, главы региона Глеба Никитина и председателя ЗС НО Евгения Люлина на этой площадке состоялось выездное совещание Совета Госдумы касательно развития речного пассажирского транспорта. В ходе мероприятия Вячеслав Володин и депутаты узнали о том, как идет строительство «Метеоров» и «Валдаев», а также высказали свои соображения по обозначенной теме.

На «Метеоры» и «Валдаи» есть спрос

Анализируя работу предприятия, Володин подвел к мысли, что активное взаимодействие с другими регионами было бы очень полезно для достижения амбициозных целей и решения многих задач.

- Заказы дали возможность предприятию ожить, поэтому вам нужно поверить в себя и заниматься созданием этих судов. С регионами нужно напрямую работать. Как вы работаете с тем же Санкт-Петербургом, надо работать и с Самарой, и Саратовом, и Волгоградом, и с другими волжскими городами, - сказал он.

Так, чтобы осуществлять пассажирские перевозки по Волжскому бассейну, регионам потребуется по 5-6 таких судов. Завод может запустить конвейер и увеличить выпуск судов.

- Надо отрабатывать эти программы. Мы со своей стороны будем делать все возможное для поддержки, потому что, если взять Астраханскую область, Волгоградскую, Саратовскую, Самарскую, Нижегородскую, Ульяновскую - у нас с вами только на Волге находится 16 регионов - каждый регион с удовольствием заказал бы 5-6 «Метеоров» или «Валдаев» для того, чтобы внутри региона осуществлять перевозки, соединив областной центр с городами области, — добавил председатель Госдумы.

Стремиться к адекватному ценнику

Говоря о развитии речного пассажирского транспорта, нельзя обойти вниманием такой момент, как доступность «Метеоров» и Валдаев» для других регионов. Ценник на них не должен быть заоблачным.

- Необходимо изучить, какая будет себестоимость в случае, если мы получим заказ на производство «Валдаев», допустим, на пять лет вперед. С тем, чтобы с одной стороны, снизить себестоимость, с другой стороны, сделать все, чтобы предприятие устойчиво, рентабельно работало. И, конечно, главная цель - создав отечественный продукт, обеспечить гражданам комфорт и мобильность, - объяснил Володин.

Детали должны быть отечественными

Одним из способов экономии является переход на комплектующие отечественного производства. Как отметил председатель Госдумы, в настоящее время их локализация составляет 75%, но надо выходить на 90%, да и вообще стремиться к тому, чтобы все комплектующие судов были отечественными.

Губернатор Глеб Никитин, в свою очередь, заметил, что Нижегородская область первой и по собственной инициативе развивает флотилию скоростных судов на подводных крыльях.

- В текущем году планируется перевезти 80 тысяч пассажиров, а в 2024-м достигнуть показателя в 150 тысяч. Этот проект реализован благодаря программе льготного лизинга, разработанной Минпромторгом России. Льготное финансирование позволило заказать серию судов, тем самым поддержав уникальную отечественную технологическую и производственную школу, которая сформирована в ЦКБ по СПК имени Алексеева, - сказал он.

В ответ Вячеслав Володин поблагодарил главу региона за проделанную работу в части развитие речных перевозок, в том числе, и за возрождение судна «Метеор», что казалось практически невыполнимым.

- Нижний Новгород - город с огромной историей, еще и центр федерального уровня. Поэтому когда губернатор с таким видением и, самое главное, с подходом, смог решить задачу, она поможет, в итоге, и другим регионам, потому что сейчас есть то, что мы можем обсуждать, - добавил он.

Председатель Госдумы также подчеркнул, что по итогам выездного совещания будут выработаны конкретные решения, которые затем будут вынесены на обсуждение Государственной Думы.