«Пари НН» со счетом 2:1 обыграл «Рубин» в матче РПЛ 2 сентября

Игроки "Пари НН" забили два мяча в первом тайме. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская футбольная команда «Пари НН» со счетом 2:1 обыграла «Рубин» из Казани в домашнем матче Российской Премьер-лиги 2 сентября. Стадион «Нижний Новгород» в этот погожий выходной день посетили 7374 зрителя.

Первые два угловых в этом матче были назначены у ворот хозяев, но все удары казанцев в створ были нейтрализованы . Нижегородцы ответили эффектной атакой по правому флангу в исполнении Эдгара Севикяна. 7-й номер нижегородцев скинул пас Николаю Калинскому, который пробил рядом со штангой. Еще одну попытку забить быстрый гол предпринял Тимур Сулейманов. Эпизод закончился тем, что мяч отскочил от защитника казанцев за пределы поля.

На 16 минуте Калинский реализовал пенальти — 1:0. Очередная атака и сольный проход Севикяна закончились вторым голом в ворота «Рубина». У гостей появилась возможность забить гол «в раздевалку», но Артур Нигматуллин с угрозой справился.

На старте второго тайма мяч отрикошетил от ноги Кирилла Гоцука и попал в ворота нижегородцев, автогол засчитан. Очередной опасный момент у ворот хозяев наступил на 67-й минуте, однако сейв Нигматуллина спас положение.

К основному времени игры было добавлено семь минут. Игрокам «Рубина» так и не удалось поразить ворота волжан в этой игре.

19 сентября «Пари НН» на своем поле примет столичный «Спартак». Матч в рамках Кубка России начнется в 17:15.