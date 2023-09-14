Сотрудники «Нижновэнерго» сдали 14 литров крови

В начале сентября в «Нижновэнерго» состоялась традиционная акция «День донора».

Данное мероприятие проводится ежеквартально. В этот раз кровь сдали 35 человек, среди которых не только регулярные, но и первичные доноры.

Условия были максимально комфортные: мобильный комплекс по приёму доноров крови и плазмы развернули прямо у здания Управления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».

Перед забором крови врачи проводили тщательный осмотр каждого донора: измеряли давление, пульс, температуру и массу тела.

«Донорство – важное, ответственное и благородное дело. В нашей компании корпоративная культура направлена на развитие социальной ответственности сотрудников, поэтому эта акция для филиала давно стала традиционной», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.

В акции также приняли участие волонтёры «Нижновэнерго», которые заботились о донорах: помогали оформлять документы и организовывали чай со сладостями перед и после сдачи крови.

Всего по итогам акции медиками заготовлено 14,1 литров компонентов донорской крови. Благодарим сотрудников «Нижновэнерго» за участие в данном мероприятии и желаем крепкого здоровья! Отдельная благодарность медикам выездной бригады ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н. Я. Климовой» за возможность творить добро и помогать людям без отрыва от работы.