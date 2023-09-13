Природный парк хотят создать в Артемовских лугах

Проект природного парка уже готов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Второй в Нижегородской области природный парк может появиться в Артемовских лугах. Об этом стало известно в ходе экологической конференции, состоявшейся 13 сентября. Как отметил директор музея-заповедника «Град Китеж» Алексей Гроза, в настоящее время имеется проект по созданию второго природного парка «Артемовские луга».

- И министерство экологии, и общественность сейчас над этим активно работают, - добавил он.

Заместитель председателя регионального Законодательного собрания и Ольга Щетинина в своей речи отметила, что регион уделяет большое внимание развитию заповедных мест:

- В Нижегородской области создается национальный парк по федеральному проекту «Экология». Для нас это будет новой точкой привлечения туризма в Нижегородскую область и даст дополнительный импульс развития этого направления.

К слову, в астоящее время на территории области действует один природный парк - «Воскресенское Поветлужье». Он находится на северо-востоке Нижегородской области и занимает порядка 35 тысяч га и разделен на два кластера. Природный парк имеет более 10 экологических троп. Кроме того, рассматривается возможность создания первого в Нижегородской области национального парка «Нижегородское Поволжье» куда будут входить пять кластеров, в том числе, две территории в Воскресенском районе, участок на Волге в Борском районе, Ичалковский бор и Пустынские озера.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появилась первая экотропа.