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НовостиОбщество13 сентября 2023 15:08

Первую экотропу обустроили в Бурнаковской низине в Нижнем Новгороде

Известно, что перед подрядчиком ставили задачу максимально бережно проводить все работы
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Экотропа появилась в Нижнем. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Экотропа появилась в Нижнем. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Первую экотропу обустроили в районе Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде. Работы подрядчиком проводились без капитального вмешательства в природу, обустройство провели максимально бережно. Об этом сообщает глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

– И жители говорят, и сам убедился, что экотропы в городе - однозначно да, – написал мэр. – Сейчас как раз идёт благоустройство вдоль реки Борзовка, проработаем возможность обустройства следующей экотропы там.

На территории Бурнаковской низины обустроили дорожки и проложили пешеходные мостики, установили инфостенды о флоре и фауне, тематические арт-объекты. У озера появилась смотровая площадка с качелями. А ещё подрядчиком было вывезено тысячу кубометров мусора.

Напомним, созданием экотропы хотят заняться и в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. На реализацию первого этапа создания потребуется 500 тысяч рублей. Такое предложение поступило в ходе презентации концепции развития озеленения парка на 2021-2026 годы.

Предполагается, что экотропа будет брать своё начало прямо около центрального входа, расположенного у остановки «улица Медицинская». Нижегородцы будут проходить через дендрарий, дальше по склону и вглубь парка, а конечной точкой экотропы станет пейзажная точка с видом на Волгу.