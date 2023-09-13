Сергей Пенкин выступит в парке «Швейцария» 16 сентября. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Музыкант Сергей Пенкин выступит в нижегородском парке «Швейцария» в предстоящую субботу, 16 сентября. Об этом сообщается на странице парка в соцсети.

В этот день в 15.00 здесь состоится Фестиваль духовых оркестров. В нем примут участие пять музыкальных коллективов, которые исполнят самые разноплановые произведения – от военных маршей до романсов.

В завершение концерта на сцене выступит «серебряный» голос российской эстрады Сергей Пенкин. Его выступление начнется в 20.00.

Субботнее мероприятие станет завершающим концертом юбилейного сезона в «Швейцарии» - в этом году парк отмечает 120 лет. Напомним, в прошлые выходные здесь проходил джазовый фестиваль «Осень в «Швейцари», участие в нем принимали Лариса Долина, Игорь Бутман и другие музыканты.