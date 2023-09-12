Газон стадиона «Нижний Новгород» восстанавливают после массовой драки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Газон стадиона «Нижний Новгород» продолжают восстанавливать после массовой драки. Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Поле активно восстанавливается, вносятся удобрения, идет посев травы в тех местах, где оно пострадало больше всего — в центре поля, около ворот и на бровке. Наш клуб один из основных плательщиков за услуги Стадиона и нам крайне важно, чтобы все условия соответствовали высокому стандарту Российской Премьер Лиги, - написал он.

19 сентября ФК «Пари НН» будет принимать на своей домашней арене московский «Спартак», и к этому времени стадион «Нижний Новгород» должны привести в порядок.

Мелик-Гусейнов отметил, что руководство клуба не против любого футбола, но выступает за бережное отношение к спортивной инфраструктуре города. Также он напомнил, что клуб не поддерживает мат на трибунах – об этом перед каждым матчем транслируется специальное предупреждение.

Напомним, массовая драка произошла во время футбольного матча на стадионе «Нижний Новгород» 10 сентября. Здесь проходила встреча команд медийной футбольной лиги – на поле играли команда 2Drots и ФК «10».