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НовостиСпорт12 сентября 2023 12:31

Газон стадиона «Нижний Новгород» восстанавливают после массовой драки

В минувшие выходные он сильно пострадал во время мачта медийной лиги
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Газон стадиона «Нижний Новгород» восстанавливают после массовой драки.

Газон стадиона «Нижний Новгород» восстанавливают после массовой драки.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Газон стадиона «Нижний Новгород» продолжают восстанавливать после массовой драки. Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Поле активно восстанавливается, вносятся удобрения, идет посев травы в тех местах, где оно пострадало больше всего — в центре поля, около ворот и на бровке. Наш клуб один из основных плательщиков за услуги Стадиона и нам крайне важно, чтобы все условия соответствовали высокому стандарту Российской Премьер Лиги, - написал он.

19 сентября ФК «Пари НН» будет принимать на своей домашней арене московский «Спартак», и к этому времени стадион «Нижний Новгород» должны привести в порядок.

Мелик-Гусейнов отметил, что руководство клуба не против любого футбола, но выступает за бережное отношение к спортивной инфраструктуре города. Также он напомнил, что клуб не поддерживает мат на трибунах – об этом перед каждым матчем транслируется специальное предупреждение.

Напомним, массовая драка произошла во время футбольного матча на стадионе «Нижний Новгород» 10 сентября. Здесь проходила встреча команд медийной футбольной лиги – на поле играли команда 2Drots и ФК «10».