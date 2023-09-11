Футбольный матч закончился дракой на стадионе «Нижний Новгород». Фото: Мария СОРОКИНА

Массовая драка произошла во время футбольного матча на стадионе «Нижний Новгород» 10 сентября. Здесь проходила встреча команд медийной футбольной лиги – на поле играли команда 2Drots и ФК «10».

Основное время не выявило победителя, за всю игру обе команды забросили по одному голу, поэтому была назначена серия буллиталити. По ее результатам победила 2Drots, однако вскоре на поле возникла потасовка. Об этом написал генеральный директор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Бедный, бедный наш агроном. За 9 дней ему надо восстановить поле после всего этого… газона точка нет, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

19 сентября ФК «Пари НН» будет принимать на своей домашней арене московский «Спартак», и к этому времени стадион «Нижний Новгород» должны привести в порядок.