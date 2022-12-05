Медицинский диагностический центр планируют построить в Автозаводском районе Фото: Александр ГЛУЗ

Медицинский диагностический центр хотят построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Проектное решение учреждения одобрил Архитектурный совет. Итоги рассмотренного вопроса опубликованы на сайте Минграда.

Согласно проекту, новый медицинский центр будет располагаться на улице Дьяконова, рядом с жилым домом №13. Заказчиком архитектурного решения учреждения является ООО «НИКС», а проектировщиком выступило ООО «НН-Оргтехстрой».

По решению Архитектурного совета проектное решение диагностического центра можно принять за основу дальнейшего проектирования, но также нужно учесть доработки внешнего облика объекта.

Ранее сообщалось, что Архитектурный совет принял эскизное предложение детского сада на 200 мест, который хотят построить в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде.