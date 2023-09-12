УФАС проверит цены на бензин в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты УФАС проверят цены на топливо в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, по поводу этой проблемы к антимонопольщикам обратился депутат партии КПРФ Владислав Егоров – он попросил провести проверку обоснованности цен на АЗС. Особенно резкий скачок цен был зафиксирован в последнюю декаду августа. Цены на бензин АИ-95 в Нижегородской области превышают 55 рублей за литр, марки АИ-92 – 50 рублей за литр, дизельное топливо на некоторых заправках стоит более 60 рублей за литр.

В связи с этим ФАС проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива.

- Территориальные органы службы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю, - говорится в сообщении.