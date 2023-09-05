Нижегородский депутат обратился в УФАС и прокуратуру из-за высоких цен на бензин. Фото: НРО КПРФ.

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Нижегородской области Владислав Егоров направил обращение в УФАС и прокуратуру из-за роста цен на бензин. Об этом сообщает НРО КПРФ.

Как отмечается, ранее местные жаловались на высокие цены на автомобильное топливо. Особенно резкий скачок цен был зафиксирован в последнюю декаду августа. Цены на бензин АИ-95 в Нижегородской области превышают 55 рублей за литр, марки АИ-92 – 50 рублей за литр, дизельное топливо на некоторых заправках превысило 60 рублей за литр. Кроме того, рост цен на топливо стал выше уровня инфляции в России и имеет тенденцию к увеличению в связи с резким ростом биржевых цен на него.

Владислав Егоров считает, что было нарушено правило инфляционного предела. Доходы нефтяных компаний увеличиваются из-за роста биржевых котировок вместе с ростом курса доллара. При этом нефтяные компании получают и дополнительные доходы за счет повышения цен.

- Мы считаем, что необходимо установить потолок цен на топливо внутри страны. Такой ход уже использовала власть, к примеру, с ограничениями цен на растительное масло и другие продукты первой необходимости, - добавил Владислав Егоров.

Также нижегородские коммунисты попросили надзорные органы проверить возможное наличие монопольного сговора в сфере ценообразования на горюче-смазочные материалы. Особенно это актуально сейчас, в условиях уборочных сельскохозяйственных работ.