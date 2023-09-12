Школу в Арзамасском районе, где учились заболевшие корью, перевели на дистант. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школу в селе Большое Туманово в Арзамасском районе, где учились заболевшие корью дети, перевели на дистант. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова во время брифинга в Нижегородском областном информационном центре.

Напомним, накануне стало известно о вспышке кори в Арзамасском районе. Там заболели сразу 93 человека. Основная масса заболевших была выявлена в селе Малое Туманово, в месте компактного проживания цыганского населения.

- В Большое Туманово тоже есть заносы среди непривитого цыганского населения. Но их гораздо меньше, - пояснила специалист. - Оснований для закрытия школы у нас не было, именно потому что в самой школе достаточно хороший процент вакцинации. Поэтому было принято коллегиальное решение, что школа перейдет на дистант. По крайней мере, в ближайшие три недели, чтобы понять, есть ли риски для остальных детей.