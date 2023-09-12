Сотрудники «Нижновэнерго» приняли участие в конкурсе профессионального мастерства

С 19 по 26 августа 2023 года на базе учебного комплекса ПАО «Россети Ленэнерго» проходил Открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства группы компаний «Россети» «Молодые профессионалы» по стандартам Агентства развития профессий и навыков.

От нашей компании в номинации «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» участвовал инженер по релейной защите и автоматике 1 категории участка РЗАиМ Кстовского ВРЭС Анатолий Алексеев, а заместитель начальника участка РЗАиМ Кстовского ВРЭС Павел Скибин отправился на чемпионат в качестве капитана команды.

Конкурс состоял из 4 практических этапов, на которых участникам предстояло продемонстрировать свои профессиональные навыки. Например, нужно было выполнить работы по наладке и техническому обслуживанию систем защиты, автоматики и управления высокоавтоматизированной подстанции, проанализировать работу релейной защиты и автоматики при технологическом нарушении, проверить специальный файл в программно-техническом комплексе.

Конкуренция была высокая, ведь филиалы представляли первоклассные энергетики. На всех этапах конкурса Анатолий Алексеев показал высокий уровень мастерства. По итогам соревнований Анатолий занял почётное четвертое место.

«На чемпионате собрались лучшие сотрудники. Участие в подобных конкурсах позволяет не только проявить себя, но и обменяться передовым опытом с коллегами из других филиалов», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.

Руководство филиала поздравляет Анатолия Алексеева с достижением столь высокого результата, а также выражает благодарность командиру команды Павлу Скибину, начальнику участка РЗАиМ Кстовского ВРЭС Александру Мазурову, инженеру по релейной защите и автоматике 1 категории службы РЗАИиМ Ольге Гладышевой и ведущему специалисту отдела социальных отношений Елене Лебедевой за подготовку команды.