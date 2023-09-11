Путепровод на улице Кузбасской перекроют до 17 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Путепровод на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде полностью перекроют для движения с 23 часов 11 сентября до 5 утра 17 сентября. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

В связи с этим в ближайшую неделю не будет ходить троллейбус №25, а троллейбус №10 изменит маршрут. С Мещеры он пойдет до Московского вокзала, далее по Московскому шоссе на проспект Героев, по улице Просвещенской до Сормовского парка.

На участке пути от школы №98 до авторынка «Московский» будут работать два троллейбуса с автономных ходом.

Напомним, сейчас идет ремонт путепровода на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде. Он продлится до конца 2024 года.