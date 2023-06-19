Путепровод на Московском шоссе ремонтируют в Нижнем Новгороде. ФОТО: МКУ "ГУММиД"

В Нижнем Новгороде начался первый этап капитального ремонта путепровода на Московском шоссе. На данный момент все работы идут в соответствии с графиком - сейчас идет ремонт под пролетными строениями. Об этом сообщили в МКУ «ГУММиД».

- Капитальный ремонт данного путепровода будет проводиться в три этапа, которые включают проведение работ на пролетных строениях, - рассказал заместитель генерального директора МКУ «ГУММиД» Илья Беба. - Сейчас работы выполняются под пролетными строениями. У нас пять пролетов на каждом этапе, нужно поднять каждый пролет домкратами, смонтировать опорные части и потом пролеты опустить, параллельно отремонтируем балки пролетных строений, конусы, ригели, лестничные сходы и опоры. Отмечу, что под пролетами проходит железная дорога и проезжая часть, поэтому стараемся работать синхронно на всех направлениях.

Ремонтные работы на этом участке стартовали 16 мая. Они проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Известно, что капитальный ремонт будет идти в течение 2023 и 2024 года.

- На время капитального ремонта просим автомобилистов с пониманием отнестись к поочередному закрытию двух из шести полос, бригады будут работать таким образом, чтобы максимально обеспечить движение автотранспорта, - отметил Илья Беба.