«Глеб Сергеевич Никитин совершенно заслуженно получил кредит доверия нижегородцев», - Евгений Люлин

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Фото: пресс-служба ЗСНО

Глеб Сергеевич Никитин одержал убедительную победу на выборах губернатора Нижегородской области. Большинство проголосовавших избирателей - 82,82% - отдали голоса в его поддержку. «Таким образом нижегородцы предельно ясно высказали свое мнение об итогах работы губернатора и правительства за пять лет», - заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя итоги прошедших губернаторских выборов.

По словам спикера регионального парламента, залогом успеха стала системная работа исполнительной власти и лично главы региона. «В 2018 году по инициативе губернатора сформирована «Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года», которая была составлена из предложений нижегородцев. В этом году мы всенародно корректировали этот базовый документ, сформировав Стратегию 2.0. Такое внимание к мнению людей и учет предложений с мест позволили добиться нового качества и эффективности управленческих решений», - считает Евгений Люлин.

«Под руководством губернатора и сформированного им правительства в нашем регионе успешно претворяются в жизнь знаковые проекты, среди которых, например, модернизация всего электротранспорта, возрождение системы пассажирских перевозок водным транспортом. Отмечу беспрецедентные по объемам строительство жилья и социальных объектов, ремонт образовательных организаций, а также создание ИТ-кампуса, развитие промышленного парка «Кулибин» и еще многое другое. По целому ряду направлений Нижегородская область сегодня является первопроходцем. Мы – в топе рейтинга АСИ по инвестиционной привлекательности. Нас ставит в пример президент РФ Владимир Путин, наш опыт изучают и тиражируют другие субъекты РФ. Безусловно, это, прежде всего, заслуга губернатора!» - заявил председатель ЗакСобрания. - Нижегородцы видят все эти позитивные перемены и понимают, что взятый курс социально-экономического развития необходимо продолжать, чтобы добиться еще большего».

«Считаю, действующий губернатор совершенно заслуженно получил кредит доверия населения. Уверен, что деловые и личные качества Глеба Сергеевича Никитина помогут Нижегородской области в следующие пять лет прочно закрепиться в числе субъектов РФ – лидеров общероссийского роста и продолжить уверенное движение вперед», - считает Евгений Люлин.