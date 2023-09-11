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НовостиПолитика11 сентября 2023 6:26

Избирком не выявил нарушений на выборах в Нижегородской области

Обращения касались технических моментов
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Избирком не выявил нарушений на выборах в Нижегородской области.

Избирком не выявил нарушений на выборах в Нижегородской области.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородский облизбирком не зафиксировал нарушений на выборах губернатора региона 8-10 сентября. Об этом пишет «Ъ-Приволжье» со ссылкой на председателя избирательной комиссии региона Маргариту Красилевскую.

По ее словам, все обращения, которые поступили от граждан на горячую линию, касались исключительно технических моментов.

Напомним, по итогам голосования Глеб Никитин одержал уверенную победу, набрав 82,82% голосов. Явка на выборах составила 56, 01%. Активнее всего голосовали жители Починковского, Дивеевского и Тоншаевского районов.

- Явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87 процентов, что демонстрируют стабильную востребованность жителей нашего региона в данной форме голосования, - подчеркнула Маргарита Красилевская.