Глеб Никитин одержал уверенную победы на выборах губернатора Нижегородской области.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
В Нижегородской области завершился подсчет голосов по итогам выборов губернатора. После обработки 100% бюллетеней с большим отрывом – 82,82% голосов - победил действующий глава региона Глеб Никитин. Об этом сообщает областной избирком.
Выборы губернатора Нижегородской области проходили с 8 по 10 сентября. Люди голосовали как дистанционно через госуслуги, так и на избирательных участках – их в области работало более двух тысяч. В выборной гонке участвовали пять кандидатов: Владислав Атмахов от ЛДПР, Александр Быков от партии пенсионеров, Владислав Егоров от КПРФ, Глеб Никитин от «Единой России» и Илья Померанцев от «Гражданской силы». После обработки всех бюллетеней итоги голосования на выборах губернатора Нижегородской области-2023 выглядят следующим образом:
Глеб Никитин – 82,82%
Владислав Егоров – 9,67%
Владислав Атмахов – 3,08%
Александр Быков – 1,97%
Илья Померанцев – 1,73%.
Действующий губернатор Глеб Никитин победил с большим отрывом, набрав более 82% голосов. Он возглавляет регион с 26 сентября 2017 года, и за это время произошло немало позитивных изменений: строятся дороги и крупные развязки, ведется масштабное благоустройство, проделана огромная работа в решении проблем обманутых дольщиков и многое другое.
Глеб Никитин родился в 1977 году в Ленинграде. Имеет несколько высших образований: экономическое, юридическое и в сфере госслужбы. Является кандидатом экономических наук.
Трудовая деятельность Глеба Никитина началась в 1999 году: тогда он поступил на службу в управление распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, где за пять лет продвинулся по карьерной лестнице от ведущего специалиста до начальника Управления.
В 2004 году Никитин был назначен начальником Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, еще через три года стал заместителем руководителя этого ведомства.
В 2008 году занял пост заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а еще через два года стал исполняющим обязанности руководителя ведомства.
В 2012 году Глеб Никитин назначен заместителем Министра промышленности и торговли России, в 2013-м - первым заместителем Министра промышленности и торговли РФ.
Глеб Никитин входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации. Является действительным государственным советником Российской Федерации 1-го класса. В 2009 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Владеет иностранными языками. Женат, воспитывает двоих детей.
Как сообщила председатель избирательной комиссии региона Маргарита Красилевская, явка на минувших выборах составила 56, 01%. Активнее всего голосовали жители Починковского, Дивеевского и Тоншаевского районов.
- Явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87 процентов, что демонстрируют стабильную востребованность жителей нашего региона в данной форме голосования, - подчеркнула Маргарита Красилевская.