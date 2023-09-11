Глеб Никитин одержал уверенную победы на выборах губернатора Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области завершился подсчет голосов по итогам выборов губернатора. После обработки 100% бюллетеней с большим отрывом – 82,82% голосов - победил действующий глава региона Глеб Никитин. Об этом сообщает областной избирком.

Итоги голосования на выборах губернатора Нижегородской области-2023

Выборы губернатора Нижегородской области проходили с 8 по 10 сентября. Люди голосовали как дистанционно через госуслуги, так и на избирательных участках – их в области работало более двух тысяч. В выборной гонке участвовали пять кандидатов: Владислав Атмахов от ЛДПР, Александр Быков от партии пенсионеров, Владислав Егоров от КПРФ, Глеб Никитин от «Единой России» и Илья Померанцев от «Гражданской силы». После обработки всех бюллетеней итоги голосования на выборах губернатора Нижегородской области-2023 выглядят следующим образом:

Глеб Никитин – 82,82%

Владислав Егоров – 9,67%

Владислав Атмахов – 3,08%

Александр Быков – 1,97%

Илья Померанцев – 1,73%.

Глеб Никитин лидирует в голосовании на пост губернатора Нижегородской области

Действующий губернатор Глеб Никитин победил с большим отрывом, набрав более 82% голосов. Он возглавляет регион с 26 сентября 2017 года, и за это время произошло немало позитивных изменений: строятся дороги и крупные развязки, ведется масштабное благоустройство, проделана огромная работа в решении проблем обманутых дольщиков и многое другое.

Глеб Никитин родился в 1977 году в Ленинграде. Имеет несколько высших образований: экономическое, юридическое и в сфере госслужбы. Является кандидатом экономических наук.

Трудовая деятельность Глеба Никитина началась в 1999 году: тогда он поступил на службу в управление распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, где за пять лет продвинулся по карьерной лестнице от ведущего специалиста до начальника Управления.

В 2004 году Никитин был назначен начальником Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, еще через три года стал заместителем руководителя этого ведомства.

В 2008 году занял пост заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а еще через два года стал исполняющим обязанности руководителя ведомства.

В 2012 году Глеб Никитин назначен заместителем Министра промышленности и торговли России, в 2013-м - первым заместителем Министра промышленности и торговли РФ.

Глеб Никитин входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации. Является действительным государственным советником Российской Федерации 1-го класса. В 2009 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Владеет иностранными языками. Женат, воспитывает двоих детей.

Явка на выборах губернатора Нижегородской области в 2023 году

Как сообщила председатель избирательной комиссии региона Маргарита Красилевская, явка на минувших выборах составила 56, 01%. Активнее всего голосовали жители Починковского, Дивеевского и Тоншаевского районов.

- Явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87 процентов, что демонстрируют стабильную востребованность жителей нашего региона в данной форме голосования, - подчеркнула Маргарита Красилевская.