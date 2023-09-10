36-летний нижегородец расстрелял из пневмата автобусную остановку в центре Сормова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 10 сентября неизвестный мужчину открыл стрельбу по автобусной остановке, расположенной в Центре Сормова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- Сообщение о стрельбе поступило в отдел полиции около 22:00 10 сентября, - рассказали в пресс-службе ведомства. – По горячим следам был задержан 36-летний мужчина и доставлен в отдел полиции. У него был изъят пневматический пистолет, из которого он и стрелял в общественном месте.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. За помощью к медикам никто не обратился. Теперь полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего инцидента.

Напомним, ранее мы писали, что в Дзержинске Нижегородской области задержали шестерых подростков, которые обстреляли из пневматического пистолета внедорожник местного бизнесмена. Инцидент произошел в конце февраля 2022 года на площади Привокзальной.