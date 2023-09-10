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НовостиПолитика10 сентября 2023 17:39

Ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на избирательном участке

Он проголосовал в Советском районе
Елизавета КОПЫЛОВА
Ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на избирательном участке. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на избирательном участке. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ветеран Великой Отечественной войны 102-летний Николай Шишкин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, Николай Федорович проголосовал 10 сентября на избирательном участке №2705 в Советском районе города Нижнего Новгорода. Во время Великой Отечественной войны Николай Шишкин ремонтировал и летал на бомбардировщиках ПЭ-2. Также принимал участие в боях Юго-Западного, Сталинградского, Украинского и Донецкого фронтов.

Напомним, что по данным на 18:00 10 сентября явка на выборах губернатора Нижегородской области составила 49,85%.