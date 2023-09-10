На 18:00 10 сентября явка на выборах губернатора Нижегородской области составила 49,85% Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 18:00 10 сентября явка на выборах губернатора Нижегородской области составила 49,85%. Об этом сообщает региональный избирком.

Как отмечается, активнее всего голосуют в Починковском, Дивеевском и Тоншаевском муниципальных округах. Кроме того, в электронном голосовании приняло участие 86% человек из всех, кто подавал заявку на дистанционное голосование.

Отметим, что голосование завершится 10 сентября в 20:00. Все пять кандидатов на пост губернатора Нижегородской области приняли участие в голосовании.