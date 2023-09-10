Дзержинск празднует вторую годовщину присвоения звания «Город трудовой доблести». ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска

Сегодня в рамках празднования второй годовщины присвоения Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести» в Центральном парке культуры и отдыха работала праздничная ретро-площадка с танцами и духовым оркестром. Ее главными гостями стали труженики тыла, в годы Великой Отечественной войны работавшие на дзержинских предприятиях, а также ветераны труда дзержинских предприятий и активисты ветеранских организаций.

С праздником их поздравили депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов, глава города Дзержинска Иван Носков и председатель городской Думы Виктория Николаева.

«Вторую годовщину присвоения почётного звания «Город трудовой доблести» Дзержинск встречает достойно и с оптимизмом. Растут показатели работы предприятий, открываются новые школы, идёт масштабное жилищное строительство. Новые поколения жителей города-труженика делами доказывают, что они помнят, гордятся и достойны подвига предков, совершенного в годы Великой Отечественной войны, – сказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. – Верю, что из юных дзержинцев, которые еще только знакомятся с героическим прошлым своего города, вырастут будущие архитекторы, строители, промышленники, учёные, педагоги, врачи. К столетию Дзержинска они уже войдут во взрослую жизнь, будут определять судьбу города химиков и, уверен, с честью продолжат трудовые традиции прошлого».

Среди почетных гостей ретро-площадки – труженики тыла Мария Яковлевна Гейнбихнер, Таисия Михайловна Попова, Евдокия Васильевна Прошина и Михаил Александрович Борисов. В годы Великой Отечественной войны они работали на торфоразработках, в колхозе и на бывшем лесозаводе «Красный Окарь».

Кроме того, благодарственными письмами и подарками регионального Законодательного собрания, администрации и Думы города Дзержинска награждены ветераны «Оргстекла» Нина Сметанина, Михаил Зуев и Людмила Высокова, ветераны завода им. Я.М. Свердлова Эмилия Хохлова, Виктор Громов и Юрий Тихонов, Заслуженный работник химической промышленности РФ Евгений Смирнов и Почетный химик РФ Сергей Пономарев – с 2023 года председатель Совета ветеранов города Дзержинска.

«Уважаемые ветераны, от души поздравляю вас всех с сегодняшним праздником. На самом деле, вы самые настоящие герои дня. Потому что сегодняшний день – это дань уважения тем людям, которые любят и умеют работать. Как говорится, работают не за страх, а за совесть! Именно благодаря таким людям в истории нашей страны когда-то была завоевана Великая Победа в страшной войне. И сегодня нам вновь приходится вставать одним фронтом – на поле боя и в тылу. Но я уверен, я точно знаю, что понятия «трудовая доблесть», «трудовые традиции» для дзержинцев – не пустой звук, поэтому не сомневаюсь в нашей победе. Низкий поклон за ваш труд, за все, что вы сделали», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

На праздничной ретро-площадке ветераны и все гости смогли окунуться в атмосферу прошлых лет и представить себя на советской танцплощадке: станцевать вальс, танго или фокстрот под музыку военного оркестра Приволжского округа войск национальной гвардии РФ под управлением военного дирижера Михаила Бабурина.

«Мы восхищаемся нашими земляками, ковавшими Победу здесь, в тылу. Без сна и отдыха, забыв про собственные нужды, они делали всё возможное, чтобы приблизить май 45-го года. Мы благодарны им за это. И мы благодарны нашим горожанам-современникам за то, что эта память бережно хранится. Историческую правду о героизме народа-победителя мы не забудем. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия», – сказала председатель Думы города Дзержинска Виктория Николаева.

Также в Центральном городском парке культуры и отдыха сегодня работала передвижная экспозиция «Завтра зависит от нас», посвященная теме СВО, военно-историческая экспозиция «Заводы, ковавшие Победу» и творческие мастер-классы от библиотек города.

Сейчас на площади Дзержинского уже начался большой праздничный концерт.