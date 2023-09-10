Школьники заступили в почетный караул у Вечного огня в Дзержинске. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска

10 сентября, в день второй годовщины присвоения Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести», дзержинские школьники заступили в первую вахту почетного караула. Напомним, он возобновлен впервые с 80-х годов XX века по инициативе главы города Ивана Носкова. На Пост № 1 у Вечного огня на площади Героев сегодня встали 20 учеников-юнармейцев школы № 27.

«Нести караул на Посту № 1 во все времена было не только почетно, но и очень ответственно. Не зря среди старшеклассников для этого выбирали самых успешных и активных. Уверен, сегодняшние школьники будут достойными продолжателями традиции, заложенной еще их мамами и папами в 70-е годы и прервавшейся на несколько десятилетий. Особенные поздравления ученикам школы № 27, которые заступили в почетный караул не просто самыми первыми, но и в день второй годовщины присвоения Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести». Это гордость для их родителей и педагогов, а для самих ребят – память на всю жизнь!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В течение учебного года по одной неделе, с понедельника по пятницу, нести почетный караул на Посту № 1 будут по очереди ученики всех школ Дзержинска – те, кто лучше других проявил себя в учебе, спорте и общественной деятельности. После учеников школы № 27 в сентябре на вахту заступят ученики лицея № 21 и школы № 17, в октябре – школ №№ 18, 20, 3, 4 и 39. Перед тем как заступить в почетный караул, школьники будут заниматься строевой подготовкой, отработкой команд разводящих, маршрутов движения караульных и смены часовых, которая будет производиться каждые 20 минут. В общей сложности за учебный год в Дзержинске состоится более 150 вахт почетного караула.

«Почетный караул старшеклассников на Посту № 1 - это высочайшее проявление патриотизма и любви к своему городу, это дань памяти подвигам дзержинцев, которые в годы Великой Отечественной войны добывали Победу на полях сражений и в тылу. Наша общая задача – сохранить память об их мужестве и стойкости и передать ее новому поколению. Уверен, нести почетный караул у Вечного огня будет так же почетно у нынешних школьников, как и у тех, кто стоял на Посту № 1 сорок лет назад», – сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов.

Отметим, что впервые почетный караул на площади Героев в Дзержинске был выставлен 23 февраля 1973 года, в день 55-й годовщины Советской Армии и Военно-морского флота, и состоял из лучших комсомольцев и пионеров города. Далее в течение десяти лет Пост № 1 действовал ежедневно. За это время почетную службу здесь прошли более 20 тысяч ребят – учеников городских и районных школ, училищ и техникумов.