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НовостиПолитика10 сентября 2023 8:00

Андрей Гнеушев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области

Сегодня заключительный день голосования
Елизавета КОПЫЛОВА
Андрей Гнеушев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области

Андрей Гнеушев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области

Фото: Мария ЛЕНЦ

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев принял участие в голосовании на выборах губернатора. Об этом сообщает региональный избирком.

Как отмечается, 10 сентября – заключительный день голосования. Избирательные участки в Нижегородской области будут работать с 8:00 до 20:00.

- Проголосовали с семьей. Отдавать свой голос – участвовать в развитии родного региона. Я здесь родился, живу и работаю, воспитываю дочерей, здесь - моя семья, мой дом. Люблю эту землю и желаю ей становиться еще лучше и интереснее! От голоса каждого из вас зависит, как будет жить наш регион, - написал Андрей Гнеушев в своем телеграм-канале.

Напомним, что явка на выборах губернатора Нижегородской области к 20:00 9 сентября составила 35,6%. Что касается электронного голосования, из 125 531 человек, которые подали заявку на дистанционное голосование, проголосовало 72%.