Андрей Гнеушев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области Фото: Мария ЛЕНЦ

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев принял участие в голосовании на выборах губернатора. Об этом сообщает региональный избирком.

Как отмечается, 10 сентября – заключительный день голосования. Избирательные участки в Нижегородской области будут работать с 8:00 до 20:00.

- Проголосовали с семьей. Отдавать свой голос – участвовать в развитии родного региона. Я здесь родился, живу и работаю, воспитываю дочерей, здесь - моя семья, мой дом. Люблю эту землю и желаю ей становиться еще лучше и интереснее! От голоса каждого из вас зависит, как будет жить наш регион, - написал Андрей Гнеушев в своем телеграм-канале.

Напомним, что явка на выборах губернатора Нижегородской области к 20:00 9 сентября составила 35,6%. Что касается электронного голосования, из 125 531 человек, которые подали заявку на дистанционное голосование, проголосовало 72%.